きょう（25日）午前7時半ごろ、岩手県沖で発生した地震を受け、防衛省・自衛隊は青森県の陸上自衛隊・八戸駐屯地を一時的な避難場所として開放しているということです。また、八戸駐屯地から災害派遣のための準備を行っているということです。