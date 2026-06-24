アイドルグループ“BNSI”（読み：ボンサイ）が24日、定期公演「delete noises Vol. 1」を東京・青山RizMにて開催した。最新シングル『揺らめきの果てへ』ほか、全11曲とダンス・パフォーマンスを披露した。 BNSIは、”delete noises” -この世界に引き算を-をコア思想に掲げ、活動を通じて、周囲の目や様々飛び交う情報、自分自身を苦しめる不安や迷いなど、世に蔓延るノイログインして続きを読むThe post BNSIが定期公演「delete