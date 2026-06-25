２５日午前７時３０分ころに岩手県沖で発生した地震の影響で、県内のJR在来線に影響が出ています。羽越本線は、地震の影響で、秋田～酒田駅間の上下線に遅れがでています。また酒田～村上駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。最新の運行情報にご注意ください。