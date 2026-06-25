「coolでwild」と激賞する無骨なモデルとは俳優の中尾明慶さんが2026年6月15日、自身のInstagramを更新し、愛車とのツーショット写真を披露しました。彼が公開したのは、1971年型のアメリカ車であるプリムス「バラクーダ“クーダ”（1971 Plymouth CUDA 440-6）」とのツーショット写真です。【動画】超カッコいい！ これが俳優「中尾明慶」の“無骨”すぎる「愛車」です！ 動画で見る中尾さんは約5年前にこのクーダを購入。2