高級ミニバンのような存在感！ダイハツ「タントカスタム クロメキ」2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」。同会場で、多くの来場者から注目されたダイハツのカスタムカーが「タントカスタム クロメキ」です。どのようなクルマだったのか、振り返ります。ダイハツ「タント」は、2003年に誕生した軽スーパーハイトワゴンです。「TANTO＝タント」は、イタリア語で「とても広い」「たくさんの」という意味を持ちます