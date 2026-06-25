北中米Ｗ杯のグループＦ最終節で、スウェーデン代表は森保一監督が率いる日本代表と対戦する。試合前日の現地６月24日に行なわれた会見で、グレアム・ポッター監督が、かつての教え子に言及した。過去にブライトンで指揮を執ったポッター監督は、同クラブでわずかな期間ながら三笘薫とも共闘。今大会は怪我の影響で代表メンバーから漏れた29歳アタッカーに関して、その不在の影響などを問われると、まず選手としての実力を評価