連敗ですでに敗退が決まっているが、意地がある。戦前の予想に反し、前回ベスト４の難敵を大いに苦しめている。現地６月24日、北中米ワールドカップのC組最終節で、ハイチ代表はモロッコと代表と対戦している。初戦でスコットランドに０−１、２戦目でブラジルに０−３で敗戦。52年ぶり２回目のW杯では１点も奪えていなかったが、この日は開始10分で先制に成功した。レニー・ジョゼフが右サイドからのクロスに上手く合わせ、