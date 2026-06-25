25日午前7時30分頃、岩手県沖を震源とする強い地震があり、青森県三八上北地方で震度6強を観測しました。震源の深さは50キロ、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されています。この地震で沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。 新潟県内では村上市で震度3を観測しました。 各地の震度は次の通りです。 震度3村上市 震度2新潟市（北区・東区・中央区・江南区・