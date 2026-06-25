青森県階上町で最大震度6強を観測した地震をうけ、政府は25日午前7時31分、首相官邸の危機管理センターに官邸対策室を設置し情報収集などの対応にあたっています。高市首相は、午前8時半頃、記者団の取材に応じ、早急に被害状況を把握すること、地方自治体とも緊密に連携し、人命第一の方針の下、政府一体となって、被災者の救命・救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと、国民に対し、非難や被害等に関する情報提供を適時的確