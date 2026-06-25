フランス・パリからイタリア・ミラノに“短期移住”している元アナウンサーの中村江里子（57）が23日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ生活最後の週末を家族と過ごした様子を公開し、反響を呼んでいる。【動画・写真】夫＆次女とミラノ生活最後の週末を楽しむ中村江里子中村は「昨年9月にスタートしたMilano生活。数日後にはまたパリの住人に戻ります」と報告「Milano生活最後の週末。次女はインターンシップ終了後の口頭