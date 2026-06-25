女優の高橋メアリージュン（３８）が、引き締まった美尻を披露した。２５日までに自身のインスタグラムを公開し、「自分に優しくする＝怠けるではないバランス。ね」などと記し、海外のジムでトレーニングする姿を公開。体のラインが分かるピッタリとしたトレーニングウェアを着て、きゅっと上がったお尻の抜群スタイルを見せている。この投稿にフォロワーからは「素晴らしい」「絞られた体がとても美しくて綺麗」「体鍛え