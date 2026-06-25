◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＣ組第３戦スコットランド―ブラジル（２４日、マイアミ競技場）唯一Ｗ杯全大会に出場しているブラジル（ＦＩＦＡランク６位）は、７大会ぶり９度目出場のスコットランド（同４２位）と対戦した。右足を痛めていたブラジル代表のレジェンド、ＦＷネイマールが後半途中から今大会初出場した。後半３１分、ＦＷクニャに代わってピッチに立つと、スタジアムは大歓声に包まれた。投入直後のコー