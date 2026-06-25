実は塩さば、ゆでるとおいしい。ゆっくりと火を通すことで、身はふっくら柔らかに。たっぷりのオニオンスライスと青じそを合わせれば、暑い日でも食べやすいごちそうサラダに変身します。ポン酢ベースの爽やかな味わいとシャキシャキ玉ねぎの相性も最高。さばも玉ねぎも、もりもり食べられますよ！『ゆで塩さばのオニオンサラダ』のレシピ材料（2人分）塩さばの切り身……2切れ（約200g） 玉ねぎ（小）……1/2個（約80g） 青じその