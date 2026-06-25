東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値183.77高値183.94安値183.17 184.85ハイブレイク 184.40抵抗2 184.08抵抗1 183.63ピボット 183.31支持1 182.86支持2 182.54ローブレイク ポンド円 終値213.01高値213.51安値212.55 214.46ハイブレイク 213.98抵抗2 213.50抵抗1 213.02ピボット 212.54支持1 212.06支持2 211.58ロ&#1254