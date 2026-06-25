東京市場ピボット分析（新興国通貨） ピボット分析 ランド円 終値9.77高値9.78安値9.70 9.88ハイブレイク 9.83抵抗2 9.80抵抗1 9.75ピボット 9.72支持1 9.67支持2 9.64ローブレイク シンガポールドル円 終値124.70高値124.73安値124.47 125.06ハイブレイク 124.89抵抗2 124.80抵抗1 124.63ピボット 124.54支持1 124.37支持2 124.28ローブレイ