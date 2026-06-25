東京市場ピボット分析（資源国通貨） ピボット分析 オージードル 終値0.6901高値0.6924安値0.6883 0.6963ハイブレイク 0.6944抵抗2 0.6922抵抗1 0.6903ピボット 0.6881支持1 0.6862支持2 0.6840ローブレイク キーウィドル 終値0.5650高値0.5680安値0.5631 0.5725ハイブレイク 0.5703抵抗2 0.5676抵抗1 0.5654ピボット 0.5627支持1 0.5605