秋田朝日放送 25日7時30分、岩手県沖の深さ50ｋｍを震源とするマグニチュード6.9の地震があり、青森県で最大震度６を観測しました。この地震による津波被害の心配はありません。 秋田県内では最大震度4を観測しました。秋田県内各地の震度は以下の通りです。 【震度４】三種町 井川町 由利本荘市 大館市 鹿角市 北秋田市 横手市 湯沢市 大仙市 羽後町 【震度３】能代市 潟上市 藤里町 五城目町 八郎潟町 大潟