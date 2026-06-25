通貨別短期トレンド一覧 1.ドル＜↑＞ 2.ポンド＜↑＞ 3.円＜↑＞ 4.スイスフラン＜↓＞ 5.ユーロ＜↓＞ 6.カナダドル＜↓＞ 7.豪ドル＜↓↓＞ 8.NZドル＜↓↓＞ 6月25日8時13分時点