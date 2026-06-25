25日午前7時30分ごろ、青森県で震度6強を観測する地震があり、静岡県内では富士市や沼津市で震度2など広い範囲で揺れを観測しました。震源地は岩手県沖で、地震の規模を示すマグニチュードは6.9と推定されています。日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。静岡県内で観測された震度は以下の通り。【震度２】富士市沼津市御殿場市小山町伊豆の国市松崎町