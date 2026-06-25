サッカー日本代表の森保一監督が日本時間25日、スウェーデン戦の前日会見に臨み「一位通過したい」と強い意気込みを語りました。日本代表は今大会、第1節の強豪オランダ戦に二度おいつく引き分け、第2節のチュニジア戦では4得点を奪い快勝しました。グループステージF組では勝ち点4でオランダと並びつつも得失点差で2位となっています。その突破順位が決まる第3節がスウェーデン戦。運命の試合の前日会見に臨んだ森保監督は、まず