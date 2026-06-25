ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（54）が24日（日本時間25日）、敵地でのツインズ戦の試合前に取材対応。ウィル・スミス捕手（31）の離脱が長期化する見通しを語った。正捕手のスミスは今月6日（同7日）のエンゼルス戦で、スタメンに名を連ねていたが、首の張りを訴え、急きょ先発メンバーから外れ、以降は欠場が続き、11日（同12日）に負傷者リスト（IL）入り。適用は8日（同9日）からとなった。指揮官はスミスの現状につ