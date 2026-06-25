タレントで実業家のMEGUMI（44）が、きょう25日発売の『週刊文春』で新連載「MEGUMIのお悩み相談室 心のターンオーバーしましょ！」をスタートさせる。人生相談をテーマに、読者の悩みに自身の言葉で向き合うほか、採用された相談者にはMEGUMIが選んだ美容アイテムをプレゼントする。【写真】MEGUMI「自分史上いちばん細いウエスト」披露俳優やタレントとして活躍する一方、近年は美容本のヒットや映画プロデュースなどでも注