エボラウイルスの電子顕微鏡写真（米疾病対策センター提供）【ジュネーブ共同】世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長は24日の記者会見で、コンゴ（旧ザイール）東部で広がるエボラ出血熱の流行速度は依然として「対応を上回っている」と述べた。検査態勢の拡充は進んでいるものの、接触者の追跡はなお不十分で、感染の拡大阻止は難航しているとの認識を示した。フランス保健省が24日、コンゴから帰国した医師の感染確認を発