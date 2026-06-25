気象予報士でタレントの穂川果音（40）が24日夜、自身のインスタグラムを更新。雨の日の“着やせコーデ”を披露した。「気まぐれお天気コーデ明日6/25の関東のお天気は雨の一日雨の止むタイミングは合っても1日傘が大活躍。大きめの傘を持って出掛けてね！朝からあまり気温が上がらず、ジャケット必須！」とアドバイス。オフショルダーの黒のロンパースに白の襟なしジャケット姿の写真をアップし「乾きやすいリネン素材