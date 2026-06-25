今回は、幼稚園で偉そうに振舞うPTA会長のママを、夫が黙らせたエピソードを紹介します。PTA会長ってそんなに偉いの…？「幼稚園でPTA会長をつとめるママが、いつも偉そうな態度なんです。『PTA会長ってそんなに偉いの……？』とモヤモヤします。そんなある日、車で子どもを幼稚園に連れて行ったら、PTA会長のママに『年少の子の親は車での送迎は許されていないのよ』『園の規律を乱さないでくれる？』と、意味不明なことで怒鳴ら