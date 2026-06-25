日本代表は今大会、開幕2試合で早くも22人の選手を起用し、1勝1分けという結果を掴んだ。ケガ人が出るたびに森保一監督が口にし続けてきた「誰が出ても、誰と組んでも機能する」という鉄則が、W杯の舞台でベールを脱いだ格好だ。24日、北中米W杯グループリーグ第3戦スウェーデン戦(25日、ダラス)の前日会見に出席した森保監督はそうした異例のチームづくりの一端を明かした。日本代表は今大会、開幕2試合でGK早川友基、GK大迫