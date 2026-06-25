現地時間25日(日本時間26日)のグループリーグ最終戦で日本代表と対戦するスウェーデン代表のグレアム・ポッター監督が24日、試合会場のダラススタジアムで公式会見に出席した。初戦でチュニジアに5-1と大勝したが、第2戦はオランダに1-5の大敗。それでも「(オランダ戦は)負けたが、すべてが悪いわけではない。改善できているところもある。チームのムードもポジティブになっている」と、敗戦のショックから立ち直っていること