・ＮＹダウ５１８４８．９０（＋１８２．０６） 高値５２２４８．６９ 安値５１６１７．７３ ・Ｓ＆Ｐ５００７３５８．２２（－７．２４） ・ナスダック総合指数２５４７６．６３（－１１０．４１） 出所：MINKABU PRESS