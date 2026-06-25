・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ） １バレル＝７０．３４ドル（－２．８７ドル） ・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝４００８．８ドル（－１４０．６ドル） ・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ） １トロイオンス＝５８０５．２セント（－３９６．８セント） ・シカゴ小麦先物期近 １ブッシェル＝５８５．７５セント（－１．００セント） ・シカゴコーン先物期近 １ブッシェ