・イギリス・ＦＴＳＥ１００ １０４６１．６３（＋３２．７８） ・ドイツ・ＤＡＸ ２４７４０．３６（－１５３．２２） ・フランス・ＣＡＣ４０ ８３８５．４９（＋４４．７８） 出所：MINKABU PRESS