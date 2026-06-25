２４日の米株式市場では、ＮＹダウが前日比１８２．０６ドル高の５万１８４８．９０ドルと反発した。米原油先物相場が下落し、株式相場の支援材料となった。一方、ハイテク関連株の一角には持ち高調整の売りが出た。引け後にマイクロン＜MU＞が決算を発表。これを受けて時間外取引で同社株は急伸している。 ホーム・デポ＜HD＞やシャーウィン・ウィリアムズ＜SHW＞が買われ、ショッピファイ＜SHOP＞やコー