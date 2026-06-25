牧野フライス製作所は売買停止となっている。東京証券取引所はきょう、同社株の売買を午前８時２０分から停止すると発表した。公開買い付けに関する報道の真偽などの確認のため。前日２４日も午後５時４分から終日売買停止となっていた。 日本経済新聞電子版が２４日午後４時４１分ごろ、「日系投資ファンドの日本産業推進機構（ＮＳＳＫ）が、工作機械大手の牧野フライス製作所に対して１株あたり１万６０００円程度での買