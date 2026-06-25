開催：2026.6.25 会場：エンゼルスタジアム 結果：[エンゼルス] 7 - 6 [オリオールズ] MLBの試合が25日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとオリオールズが対戦した。 エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するオリオールズの先発投手はトレー・ギブソンで試合は開始した。 1回裏、4番 ホルヘ・ソレア 4球目を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでエンゼ