「ドクターシーラボ（Dr.Ci:Labo）」が、新ブランドアンバサダーにM!LKの佐野勇斗を起用した。6月25日から放映する「VC100 エッセンスローション EX」の新テレビCMを初公開。就任式に出席した佐野が、10代の頃から愛用してきたというブランドへの思いや、美容、グループ活動に向き合う姿勢を語った。【画像をもっと見る】ドクターシーラボは、1998年に美容皮膚科クリニックから誕生したスキンケアブランド。「クリニック生まれ