大阪9月限ナイトセッション 日経225先物71060+1500 （+2.15％） TOPIX先物4022.0+49.5 （+1.24％） シカゴ日経平均先物69465-95 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 24日の米国市場はNYダウが上昇した一方で、 S＆P500、ナスダックは下落。国連の国際海事機関（IMO）によると、ホルムズ海峡を航行する船舶が出始めたと報じられた。エネルギー輸送の停滞が解消に向かうとの見方から、WTI