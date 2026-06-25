熱波の中、エッフェル塔近くの広場の噴水で涼む人の姿=6月24日、パリ/Christophe Ena/AP（CNN）欧州各地に記録的な熱波が到来し、フランスは24日、観測史上最も暑い一日となった。英国やスペインでも6月の最高気温の記録が更新された。フランス気象局によると、フランスでは24日、24時間の平均気温が30度に達し、観測史上最も暑い一日となった。前日に記録された29.9度を上回り、わずか1日で最高記録を更新した。首都パリを含む国