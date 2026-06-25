タレントの三上悠亜（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。美デコルテ“丸出し”のペプラムストラップトップス姿を披露した。「展示会の時トップスの中で一番人気でした流行りのドットとペプラム肩紐リボンがトレンド感満載のトップス」などとつづり、白のペプラムストラップトップスに黒のショートパンツ姿の写真をアップした。この投稿にフォロワーらからは「今日もかわいい！！」「とても可愛いです」「綺麗だ