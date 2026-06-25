政府は25日、東北地方で最大震度6強を観測した地震の発生を受け、高市総理大臣が以下の3点の総理大臣指示を発出したと発表した。▼早急に被害状況を把握すること▼地方自治体とともに緊密に連携し、人命第一の方針の下、政府一体となって被災者の救命・救助等の災害応急対策に全力で取り組むこと▼国民に対し避難や被害等に関する情報提供を適時的確に行うこと