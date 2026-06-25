日本代表の森保一監督（５７）が２４日（日本時間２５日）、北中米Ｗ杯１次リーグＦ組最終戦スウェーデン戦（２５日＝同２６日、米国・ダラス）へ向けてダラススタジアムで公式会見を行った。引き分け以上で自力突破が決まり、敗れたとしても３位通過が濃厚となる中、指揮官は「勝利を目指して戦うことをチームで共有して準備を進めてきた。その上で結果を受け止めて決勝トーナメントに向かいたいと思う」と話す一方で「１位通