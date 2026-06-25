北中米Ｗ杯１次リーグ第３戦（２５日＝日本時間２６日）で日本と激突するスウェーデンで?停電騒動?が勃発した。スウェーデン紙「ＥＸＰＲＥＳＥＥＮ」（電子版）は「スウェーデンのＷ杯試合中に電力大手が計画停電」と題した記事を掲載。「Ｅｏｎ社はＷ杯でスウェーデン対日本の激戦の最中に計画停電を予定していた。クムラ市民からの猛抗議を受けて計画を撤回した」と報じた。同記事では「６月２６日金曜日の深夜１時、何百