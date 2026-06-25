北中米W杯サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は24日（日本時間25日）から1次リーグ第3節がスタート。C組のモロッコはハイチに思わぬ苦戦を強いられ、2-2で前半を折り返した。1勝1分けの勝ち点4、組2位で最終節を迎えたモロッコ。一部主力を温存したものの、2連敗で後がないハイチに対し、前半10分にオウンゴールで先制点を許した。39分にはハキミが同点弾を決めるが、43分には再び失点。アディショナルタイムにサイバリが得