◆米大リーグメッツ―カブス＝第２試合（２４日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）カブス・今永昇太投手（３２）が、敵地のメッツとのダブルヘッダー第２試合のマウンドに上がった。２１日本拠でのブルージェイズ戦、２２日敵地でのメッツ戦と予定された先発登板が２試合連続悪天候で中止となったため、この日は９日ぶりの登板。５月７日レッズ戦以来８試合ぶりの白星を目指す。今永はシーズン最初の８試