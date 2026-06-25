◆全日本プロレス「スーパーパワーシリーズ２０２６」（２４日、新木場１ｓｔＲＩＮＧ）観衆３４０（札止め）全日本プロレスは２４日、新木場１ｓｔＲＩＮＧで「スーパーパワーシリーズ２０２６」を開催した。メインイベントのアジアタッグ王座次期挑戦者チーム決定戦で安齊勇馬、小藤将太と青柳優馬、矢野安崇が対戦。勝ったチームが７・１９後楽園ホール大会で王者組の青柳亮生＆ライジングＨＡＹＡＴＯに挑む。試合は、小