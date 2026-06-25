ロックバンドのザ・ローリング・ストーンズのギタリスト、キース・リチャーズが、6年前に禁煙した理由について「タバコを口にくわえている自分が子供じみていると感じたから」と明かした。 【写真】キースだけじゃない破天荒だらけのザ・ローリング・ストーンズ 現在82歳のキースはかつての破天荒なライフスタイルで知られるが、生き続けるために生活ペースを調整