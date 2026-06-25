花火大会やお祭りはもちろん、最近では温泉地の街歩きやカフェ巡りまで、浴衣を楽しむ場面は少しずつ広がってきているのは。株式会社NEXERはこのほど、キャバドレス・ミニドレス通販Tika（ティカ）と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「浴衣が似合う芸能人」についてのアンケート結果を公開した。 【調査結果】浴衣姿が上品・オシャレだと思う女性芸能人ランキング 「浴衣姿が上品・オシャレだと思う女性芸能人