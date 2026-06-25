ボーイバンド・December 10のダニーが「しばらく休みを取る」ことを発表した。過去に不適切なコメントがあったとしてネットで批判を受けていたダニーが、メンタルヘルスに集中し、必要なサポートを得るためとして、グループとしての活動を休止するという。 グループはこう発表している。「ダニーはしばらく休みを取ることに決め、僕らもそれを尊重しています」「バンドとしていつ