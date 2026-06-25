日本の決勝トーナメント進出決定はお預けに北中米ワールドカップ（W杯）は現地時間6月24日、大会14日目を迎えたところでグループステージ第3節が始まった。グループBのボスニア・ヘルツェゴビナがカタールに3-1で勝利し、勝ち点を4に伸ばしたことで日本の決勝トーナメント進出決定は明日以降に持ち越しとなった。日本は2試合を終えて1勝1分の勝ち点4でグループFの2位につける。各グループ3位の上位8チームが決勝トーナメントに