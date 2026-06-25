記事ポイント北海道富良野メロンのピューレを使った期間限定の新フレーバー90g・希望小売価格972円（税込）で北海道内の観光土産品取扱店にて販売「バタースカッチ味」「ヨーグルトスカッチ味」に続く3つ目の道内限定フレーバー 道南食品が、2026年6月2日より「北海道生食感チェルシー メロンスカッチ味」を期間限定で新発売しました。北海道内の観光土産品取扱店で購入できる、北海道限定シリーズの最新フレーバーです。既存