ウクライナが最前線から1200キロメートル以上離れたロシア後方の世界最大級ガス処理施設と衛星通信センターを同時に攻撃した。戦争が長期化する中でウクライナがロシア本土の産業施設を狙った空爆作戦を継続し反撃を強化する様相だ。ウクライナ国防省は24日、Xで「この日明け方ウクライナ特殊作戦軍のディープストライク（長距離精密打撃）部隊がロシアのオレンブルクのガス処理工場とヘリウム工場を打撃した」と明らかにした。こ