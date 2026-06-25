2007年のサッカーバラエティ番組『飛べ、シュットリ』にわずか6歳の少年として出演し、国民に愛された李康仁（イ・ガンイン、25・パリ・サンジェルマン）。その少年がいつの間にか成長し、韓国代表のワールドカップ（W杯）決勝トーナメント進出の命運がかかる最前線に立った。洪明甫（ホン・ミョンボ）監督が率いるサッカー韓国代表は25日午前10時（日本時間）、メキシコのモンテレイ競技場で北中米ワールドカップ（W杯）1次リーグ